Il 6 ottobre l'ultima di Messi con l'Argentina: ci sarà anche Mastantuono

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Segnatevi questa data e preparate i fazzoletti: la Federcalcio argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires, nello stadio Monumental, la partita di addio alla 'Selección' di Lionel Messi in un'amichevole contro il Benin. Lo riferisce un comunicato della Afa in cui vengono annunciati anche gli altri due incontri che si disputeranno nelle finestre previste dalla Fifa, e che saranno il 30 settembre contro la Bolivia nello stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba, e il 3 ottobre sempre nel Monumental contro il Burkina Faso.

La Federazione argentina ha comunicato anche una prima lista di convocati in cui figurano gli 'italiani', Franco Mastantuono della Fiorentina, Lautaro Martinez dell'Inter; Nicolas Gonzalez della Juventus; Nico Paz del Como; e i romanisti Leonardo Balerdi, Matias Soulé e Santiago Castro.