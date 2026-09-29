La Guinea-Bissau vince 3-0 contro la Nigeria: 79' per Beto

La Guinea-Bissau è scesa in campo questo pomeriggio contro la Nigeria, nella sfida valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Tra i protagonisti della gara c’era anche l’attaccante della Fiorentina Norberto Beto, schierato dal primo minuto e rimasto in campo per 79 minuti. L’attaccante viola ha dunque avuto l’opportunità di accumulare minuti con la propria Nazionale in una sfida importante per il percorso di qualificazione.

Il risultato finale della partita

La Guinea-Bissau ha conquistato una netta vittoria per 3-0, imponendosi grazie alle reti di Franculino, Baldé e Djalló, che hanno fissato il risultato finale. Una prestazione positiva per la selezione guineense, che ha così ottenuto tre punti importanti nel proprio cammino verso la Coppa d’Africa. Per Beto, invece, altri minuti preziosi in campo internazionale in attesa di tornare a disposizione della Fiorentina.