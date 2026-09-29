Cher Ndour: "Il ritiro lungo ci dà la possibilità di lavorare meglio"

Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, ha parlato dal ritiro con l'Italia Under 21: "C'è grande entusiasmo - racconta - È la prima volta che affrontiamo un raduno così lungo e che stiamo insieme così tanti giorni: è bello perché abbiamo avuto la possibilità di lavorare bene in vista delle due partite decisive. Con l'Armenia sarà difficile, perché affrontiamo una squadra che si difende bene e stretta, dovremo essere bravi a imporre il nostro ritmo, mettendoci voglia e intensità cercando di sbloccarla il prima possibile. Abbiamo qualità in ogni reparto per fare noi la partita".

La missione di Ndour e compagni

Gli azzurrini vogliono prendersi i tre punti e poi andare a giocarsi il tutto per tutto con la Polonia: "Giocare in casa la partita decisiva ci dà una spinta in più. Abbiamo ancora un po' di rammarico per aver perso in casa loro, ma sono convinto che possiamo farcela. D'altronde, queste sono le partite, quelle in cui c'è in palio qualcosa, che chiunque vorrebbe giocare. Sappiamo che dipende solo da noi, anche Baldini ce lo ripete sempre: dobbiamo concentrarci su noi stessi, perché con la qualità e lo spirito giusto possiamo vincere con chiunque".