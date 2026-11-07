Alle 20.45 Roma-Sassuolo: le formazioni ufficiali del match che chiude il sabato di A
Alle 20.45 chiudono il sabato di A Roma-Sassuolo con Alberto Aquilani che torna all'Olimpico da allenatore avversario, in un momento delicato per il suo futuro visto che viene da una serie di sconfitte che fanno traballare la panchina. Il Sassuolo ha 8 punti come la Fiorentina, la Roma invece vuole guadagnare terreno sulle avversarie davanti. Ecco le formazioni schierate dai due tecnici:
Roma (3-4-2-1): Vasquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini.
A disposizione: De Marzi, Kilvinger, Koulierakis, Ghilardi, Pisilli, de Roon, Maccaroni, Lulli, Arena, Castro.
Sassuolo (3-5-2): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car; Cinquegrano, Sulemana, Matic, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Esposito. All. Aquilani
A disposizione: Turati, Satalino, Candé, Odenthal, Pieragnolo, Bakola, Dominguez, Adzic, Lipani, Obrador, Ghion, Pierini, Skjellerup, Bowie.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati