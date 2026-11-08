Alle 18 super-sfida a San Siro: le formazioni di Inter-Como

Luci a San Siro, stasera. Il bello della Serie A scende in campo alle 18, con la partitissima di giornata. Derby lombardo tra Inter e Como, con gli ospiti che dopo la vittoria da libri di storia in Champions (9-1 sul campo del Lens) vincendo di nuovo potrebbero addirittura superare i nerazzurri. Entrambe le squadre sono a caccia della Lazio, che col pari di Napoli ha allungato a quota 29. Inter in questo momento al terzo posto a quota 25, Como al quinto a 23; queste le formazioni ufficiali della gara.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Bonny, Diouf, Jones, Mkhitaryan, Pavard, Bisseck, Bovio, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Butez, Vigorito, Caqueret, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Kambwala, Papaccioli, De Paoli. Allenatore: Cesc Fabregas

Arbitro: Chiffi Assistenti: Colarossi - Bahri IV Ufficiale: Marcenaro VAR: Paterna AVAR: Gariglio