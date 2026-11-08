Alle 15 ci sono Genoa-Milan e Monza-Atalanta: ecco le formazioni
L'undicesima giornata di Serie A prosegue alle 15 con due sfide in programma: Genoa-Milan a Marassi e Monza-Atalanta. I rossoblù di Daniele De Rossi, reduci da tre vittorie consecutive, cercano di proseguire il momento positivo contro un Milan chiamato al riscatto dopo il ko europeo con il Ferencvaros. Il tecnico genoano cambia qualcosa in attacco, confermando Cisse dal primo minuto. Anche Monza-Atalanta mette in palio punti importanti: i brianzoli arrivano da tre sconfitte consecutive, mentre i nerazzurri non vincono in campionato da quattro giornate e cercano di ritrovare il successo dopo il pareggio in Conference League.
GENOA-MILAN
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Vitinha, Messias; Osmajic. A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Amorim, Baldanzi, Meichtry, Drameh, Havel, Sabelli, Colombo, Puczka, Otoa, Venturino, El Shaarawy, Sow. Allenatore: Daniele De Rossi.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Musah; Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Valeri, Terracciano, Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.
MONZA-ATALANTA
MONZA (3-5-2): Tornqvist; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi; Tourè, Mout, Colombo, Akinsanmiro, Mangas; Varela, Robinson. Allenatore: Juric.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Sarri.
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