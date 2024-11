ZAZZARONI A RFV, Kean? Vi svelo cosa mi disse Allegri

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento". Queste le sue parole a partire dalla questione sulla clausola di Moise Kean: "E' una cosa normale. Quando lo hanno preso era molto alta perché nessuno si sarebbe mai immaginato un impatto così"

Le piace questa Fiorentina?

"Ci sono due squadre, Fiorentina e Lazio, che stanno facendo cose abbastanza sorprendenti: fanno tanti gol, giocano bene e possono ancora migliorare. Palladino? Me ne parlarono benissimo già quando era allenatore del Monza Primavera, poi ha fatto grandi cose anche in prima squadra. A Firenze non era partito bene ma sta avendo un grande sviluppo. Sta rilanciando tantissimi giocatori, Kean in primis. Di Kean Allegri mi disse che alla Juventus si sentiva ancora un giocatore dell'under 23, sempre in discussione e mai sicuro. Adesso qui sta acquistendo una grande sicurezza, anche fuori dal campo".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST