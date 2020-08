VIDEO FV, AG. LLORENTE E PICCINI AL CS: SONDAGGI/OFFERTE MA...

Via alle grandi manovre, in attesa che il mercato viola si sblocchi concretamente. Per ora al centro sportivo vanno in scena sondaggi e proposte tra i direttori Pradè e Barone e intermediari di mercato. Se ieri Pietro Chiodi ha fatto il punto sul mercato rumeno (Marin in particolare) e altri assistiti (come Federico Di Francesco) che potrebbero fare al caso della Fiorentina, oggi è passato Frank Trimboli, nella foto, punto di riferimento per il mercato inglese. E' stato lui lo scorso anno a portare Fernando LLorente al Napoli mentre con la Fiorentina ha favorito il prestito di Ghezzal dal Leicester. Probabilmente il discorso è andato anche sul prolungamento del prestito dell'algerino ma anche sulle tante opportunità che l'Inghilterra offre o chiede visti i tanti esuberi da sistemare (senza citare le sirene inglesi per Chiesa e per Dragowski).

Con lui c'era anche Dario Ristori, storico agente di Piccini, molto attivo sul mercato turco da dove ha portato alla Juve, via Sassuolo, Demiral. Insomma gli incroci di mercato sono tanti, così come può essere un valido alleato sul mercato tedesco Giacomo Petralito, anche lui in visita al centro sportivo nella tarda mattinata (come ieri a Casa MIlan). Bocche cucite sui nomi fatti perché il mercato viola è solo all'inizio ma un retroscena "sentimentale" sulla visita di quest'ultimo, visto che la mamma è originaria di Pozzallo, paese del dg Joe Barone, con cui ha voluto scambiare simpatici aneddoti e telefonate con parenti comuni, oltre che, appunto, nomi di giocatori.