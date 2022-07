URSINO A FV: "MA QUALI INFORTUNI, MANDRAGORA ACQUISTO TOP"

Nel giorno della presentazione di Rolando Mandragora, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva Giuseppe Ursino, ex Direttore Sportivo del Crotone, squadra in cui il neo acquisto viola ha militato nella stagione 2017-18.

Cosa la spinse a portare il calciatore a Crotone?

"Avevamo bisogno di un mediano mancino e quindi la scelta migliore era proprio lui, ci serviva un calciatore che potesse giocare sia in un centrocampo a due che a tre".

Si parla spesso della sua fragilità fisica, cosa ne pensa?

"A Crotone non si infortunò mai giocando ben 36 partite. È un calciatore con grande forza fisica che sa giocare molto bene con la palla fra i piedi".

Può essere un buon acquisto per viola? Si può inserire bene nel gioco di mister Italiano?

"Per i viola può essere un buonissimo acquisto. Col 4-3-3 di Italiano si può sposare benissimo in quanto può giocare sia da mediano davanti alla difesa che da mezzala".

Come valuta il mercato della viola fino ad oggi?

"Se arrivano i giocatori fino ad ora accostati, come i vari Gollini, Jovic e Dodo la squadra ne uscirà rinforzata. Alla società, che sta facendo ottime cose, va data più fiducia".