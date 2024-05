ULIVIERI A RFV, Andrei ad Atene in nave. Vincere un trampolino

FirenzeViola.it

Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ex allenatore di Serie A a cavallo degli anni '90 e 2000 con un passato anche nelle giovanili della Fiorentina, Renzo Ulivieri è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" dove ha risposto ad alcune domande sulla gara di stasera e di mercoledì prossimo.

Sul paragone con L'Atalanta e la possibilità di alzare un trofeo: "Spero che la finale possa essere un trampolino, lo spero per la società, lo spero per Italiano, potrebbe essere un coronamento ma anche una partenza. Ritrovarsi con due squadre vittoriose è un bello spot per il calcio italiano".

Sulla finale di Conference: "Avrei voluto andare ad Atene in nave. Sulla Conference credo che ci sia la possibilità di portarla a casa, c'è stata una maturazione di questa squadra rispetto all'anno scorso, nel bene e nel male è una squadra che applica dei principi, questo eleva ancor di più l'allenatore".

Sulla partita di stasera e la gestione dei giocatori: "L'allenatore ha uno staff di preparatori che esaminano la squadra ed i calciatori uno per uno, lavorano su dati obiettivi, per qualcuno vale lo stare a riposo, per altri vale il contrario. Entrare contro il Cagliari per aggiungere minuti sulle gambe può essere utile".



