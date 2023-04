TENTONI A RFV, Attaccanti? Mi rivedo in Cabral

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Andrea Tentoni, ex bomber della Cremonese anni '90, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Questo il commento dell'ex attaccante sulla gara di Coppa Italia: "La Cremonese ha tante assenze ed è in un momento difficile. La giocheranno senza paura perché non hanno nulla da perdere. Vedo chiaramente favorita la Fiorentina, che ultimamente mi piace molto. La squadra di Italiano è una delle poche in Italia che ha un'identità tutta sua. Mi diverto a guardarla, perché arriva in porta con tanti giocatori. Italiano è un bravissimo allenatore".

E sull'attacco viola, Tentoni ha detto: "A me piace molto Cabral, è un attaccante diverso ma per qualche movimento che fa mi rivedo in lui. Jovic è forse più tecnico di Cabral, ma il brasiliano si sta dimostrando più incisivo".

Su Castrovilli: "Purtroppo la sua crescita si è stoppata per gli infortuni. A Cremona mi piaceva molto, è molto tecnico e dinamico. Spero che adesso ritrovi la continuità, sicuramente è un giocatore importante per la Fiorentina. Probabilmente domani dovrà sostituire Bonaventura, un altro giocatore che mi è sempre piaciuto. Non capisco perché il Milan non l'abbia tenuto".