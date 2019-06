TENERANI A FV, Bati? Vicepresidenza ruolo ok

Il giornalista, nonché nostro editorialista, Mario Tenerani ha parlato ai microfoni di "Garrisca al Vento!", trasmissione in onda su TMW Radio a cura della redazione di Firenzeviola.it: "Stamani ho avuto un'indiscrezione, ma da allora non ho novità. Verso l'ora di cena Gabriel ha ricevuto una telefonata da Joe Barone e si sono incontrati di nuovo e questo fa pensare ad un'accelerazione nella trattativa. La mia sensazione è che dopo l'incontro con Batistuta Joe Barone abbia parlato con Commisso che a sua volta gli ha dato l'input di procedere, ma non si hanno certezze. Si va verso un risvolto ottimistico, ma usiamo la prudenza del caso: serve comunque trovare un ruolo a Batistuta, se non ci sono ruoli tecnici anche di immagine, ma un ruolo importante. Io credo che sul fatto del vivere a Firenze si è detto qualcosa di sbagliato: lui è tornato a vivere in Argentina, ma stravede per Firenze e ci viene almeno 2 o 3 volte all'anno. È molto legato a questa città, non respinge l'idea di stare a vivere anche qua. L'ambasciatore nelle Americhe lo può fare perché è nato a Santa Fè e scovare talenti lì è più facile. Se poi si ha una questione con la Federazione Argentina chi meglio di lui può parlarci? Comunque ripeto che non rifiuta l'idea di venire a Firenze, ma solo qualora ci fosse un incarico tecnico o per esempio una vicepresidenza alla Javier Zanetti. È molto amico di Antognoni quindi non ci sarebbe neanche un conflitto nei loro ruoli. I dirigenti della Fiorentina hanno molta voglia di riportarlo in viola e lui ha molta voglia di tornare. Prossime tappe della Fiorentina? Un colpo credo che lo faranno, soprattutto perché non si è nelle condizioni di dover vendere prima di comprare... Lavoro ce ne è, ma qualcuno verrà acquistato. La vera domanda che si stanno facendo Pradè, Montella e Antognoni è chi estromettere da questa rosa, non è possibile che tutto l'undici dei viola sia da buttare... Chiesa, Pezzella, Milenkovic sono da tenere per esempio. E anche su Lafont un ragionamento si può fare...".