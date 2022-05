SUPERCHI A FV: "TERRACCIANO? SE NE PARLA PERCHÉ DECISIVO"

Per commentare il momento della Fiorentina, a partire dall'errore fatale di Pietro Terracciano contro il Milan, FirenzeViola.it ha conttato in eslcusiva l'ex portiere gigliato, Franco Superchi, che ha preso subito le difese del numero uno viola: "Chi è che non sbaglia mai? Un errore ogni tanto si può fare, è parte del gioco. Poi se non era decisivo non se ne accorgeva nessuno...".

Da cosa è nato a suo avviso lo svarione di Terracciano?

"Onestamente non lo so, anche perché aveva tutto l tempo per prendere bene la palla. Io dico che è stato sfortuna. Ma, d'altra parte, chi opera sbaglia".

Lei ora darebbe una nuova possibilità a Dragowski?

"Ci mancherebbe pure che per un errore Terracciano venisse declassato subito. Che poi non ha fatto nemmeno una papera, ma uno sbaglio sul rinvio. Finora aveva giocato sempre bene, Dragowski invece un po' meno... Insomma, non vedo il motivo di mettere in dubbio Terracciano".

Magari il concetto della costruzione dal basso non aiuta...

"Una volta, appena arrivava la palla lì coi piedi, la buttavamo oltre la metà campo ed era finita… Magari a lui ha rimbalzato male il pallone, che gli ha fatto un brutto scherzo".

Come arriva la Fiorentina al match contro la "sua" Roma?

"Beh, non è un buon momento ma la Roma ieri ha fatto giocare metà squadra perché punta alla Coppa. E, avendo l’impegno di giovedì, contro i viola cambierà ancora formazione. Mourinho dice: 'Intanto vinciamo qualcosa e poi vediamo'".

Crede ancora che i viola possano prendersi l'Europa?

“Io penso di sì. C'è stata qualche battuta d'arresto, ma in generale la Fiorentina ha fatto un campionato bellissimo. Gioca bene, è una bella squadra…. Perché non credere all'Europa?”.