SONETTI A RFV, Gudmundsson? I grandi giocatori la posizione giusta la trovano da soli

© foto di Fabio Vanzi/FDL71

Nedo Sonetti, ex allenatore passato anche a Monza, è intervenuto a Radio FirenzeViola per presentare la sfida di stasera: "La salvezza sarebbe un'impresa straordinaria per il Monza, purtroppo non ha approcciato bene alla stagione. La Fiorentina ha una caratura diversa rispetto al Monza. Partita trappola? Le trappole ci sono sempre. Ma se la Fiorentina prenderà la partita seriamente non potranno bastare le trappole. Se fossi Palladino proverei a fare la partita dal primo secondo. Serve intensità e determinazione, non dovranno prendere quel briciolo di fiducia al Monza".

Sonetti ha parlato anche di Albert Gudmundsson e del suo rendimento: "Deve ancora dimostrare di diventare un grande giocatore, i grandi giocatori non hanno problemi di posizione, la posizione la trovano da sé".