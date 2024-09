SIND. EMPOLI A RFV: "Colombo da tener d'occhio coi viola. Progetto del Castellani sarà un esempio"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli eletto alle ultime elezioni, ha parlato in diretta su Radio FirenzeViola nel corso di "C'è polemica", verso il match di domenica tra gli azzurri e la Fiorentina: “Non faccio pronostici, ma è il mio primo derby da sindaco. Mi auguro sia una partita tranquilla, animata dalle nostre passioni ma con amicizia tra le due città”.

È un po' preococcupato per la "motorinata" che arriverà da Firenze?

“Le forze dell’ordine stanno provando a gestire al meglio l’arrivo di tanti motorini. Che per la gestione del traffico non sarà banale, ma stanno lavorando per smaltirla al meglio”.

Come ha visto l'Empoli fin qui?

“Quest’anno per il momento è un campionato incredibile. Al di là del risultato, è un piacere veder giocare l’Empoli. Gioca bene, è propositivo, si segue bene la partita. Poi siamo abituati a soffrire, a situazioni molto peggiori, quando si andava allo stadio lo stesso. È una fase bella dove bisogna incamerare tanti punti per poter arrivare alla salvezza”.

L'Empoli, come la Fiorentina, rifarà lo stadio. Pensa sarà un esempio virtuoso da seguire?

“Sì, è così. Ci stiamo lavorando molto, il progetto è stato proposto dall’Empoli Calcio al Comune. Lo stadio è del 1965, poi rigenerato ma si parla sempre di un impianto vecchio. È un’occasione da cogliere, anche grazie alla legge-stadi in Italia, sarebbe uno dei primi in questo senso. Stiamo ascoltando i cittadini, poi individueremo l’iter necessario a migliorare lo stadio”.

Verso la partita, c'è un giocatore che la stuzzica particolarmente?

“Sulla Fiorentina, è superiore all’Empoli. Noi siamo una squadra che “con poco fa tanto”. A livello economico vale meno dei viola, ma uno come Colombo sta dimostrando tanto. È da tenere d’occhio per domenica”.

Ascolta il podcast per l'intervento integrale