SERENA A FV, VIOLA CON VERTONGHEN FAI IL SALTO DI QUALITÀ. PEZZELLA...

La difesa della Fiorentina, in vista della prossima stagione, sembra essere il reparto che più maggiormente subirà delle modifiche, per non parlare di una vera e propria rivoluzione. Nikola Milenkovic e German Pezzella, infatti, sembrano essere i viola con le maggiori possibilità di mercato. Per approfondire questo tema la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l'ex difensore viola: Michele Serena.

Come giudica la stagione dei due centrali viola?

"A me personalmente piacciono molto tutti e due. Non so bene perché la Fiorentina li voglia vendere entrambi ma sicuramente ci sará un motivo dietro che noi non possiamo sapere. Di certo, se la dirigenza viola fosse intenzionata a farli partire, la ragione non sarà solo di tipo tecnico".

Chi tra i due venderebbe piú volentieri?

"Sinceramente nessuno dei due. Mi piacciono entrambi, la scelta dipenderebbe da chi ha piú valore di mercato. Tuttavia, vista la difficoltà della domanda, sarebbe meglio chiedere a Daniele Pradè e Joe Barone".

Si sente molto parlare di Vertonghen (CLICCA QUI) in ottica Fiorentina. Lei come lo vedrebbe in maglia viola?

"Lo vedrei bene un po' ovunque; stiamo parlando di un ottimo calciatore, vista anche la sua grande esperienza. Con il suo arrivo a Firenze, sicuramente il livello difensivo della Fiorentina aumenterebbe in maniera notevole. Mi sembra chiaro che tutti ci aspettiamo grandi cose dal presidente Rocco Commisso, come fanno presagire i nomi che circolano ultimamente".