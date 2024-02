RUBINO, Può diventare il ds della nascitura Fiorentina Under-23

FirenzeViola.it

Primi movimenti in casa Fiorentina nell'ottica della nascita della squadra Under 23: secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, l'osservatore Raffaele Rubino (da poco entrato nella famiglia viola e padre dell'attaccante della Primavera di mister Daniele Galloppa, Tommaso Rubino) sarebbe in pole position per ricoprire l'incarico di direttore sportivo. Allo stato attuale il prossimo club in procinto di annunciare la compagine U23 è il Milan, a seguire però Fiorentina e Sassuolo che da tempo si stanno muovendo in tal senso. In ottica futura è pronto ad inserirsi pure il Torino.