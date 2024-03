ROMEI A RFV, I club "pro" devono dare un contributo per i Chiesa di turno

Ascolta l'audio

Maurizio Romei a Radio FirenzeViola

Il presidente della Settignanese Maurizio Romei è intervenuto a Radio Firenzeviola nel corso della trasmissione "Scanner" a cura dell'avvocato Giulio Dini per parlare dei settori giovanili, a partire dalla nuova regola dello svincolo: "Lo viviamo in maniera un po' negativa - afferma il dirigente rossonero - perché ci è sparito un tesoretto che avevamo rappresentato da Juniores e prima squadra perché giocatori nostri che formavano queste due squadre sono liberi ogni anno. I giocatori vanno così, a parità di categoria e condizioni, da chi gli offre di più e se prima valeva per il settore giovanile ora coinvolge come detto anche Juniores e prima sqadra".

Ma a Romei preme sottolineare un altro aspetto dei settori giovanili, il non riconoscimento di contributi da parte dei club professionistici verso club da cui prendono giovani giocatori: "Ho scritto al presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, attraverso il Crt e il presidente Mangini, perché mi batto da anni per un rapporto diverso tra professionisti e dilettanti. Noi diamo volentieri i nostri bambini a questi club ma vorrei ci fosse riconosciuto un contributo da chi li prende mentre stiamo alla benevolenza di chi li prende appunto e a volte non danno nulla, perché non è scritto da nessuna parte. Questa situazione non è mai stata regolamentata da una carta federale. Perciò ho chiesto che sia data dignità alle società di settore giovanile. Tanto per restare in tema viola, Chiesa non è nato nei professionisti ma nei dilettanti per capirci. Servirebbe una tabella per categorie, ossia un tot dalla A, uno dalla B ed uno dalla C - conclude Romei - e così dovendoli pagare ne prenderebbero meno, prendendo quelli che davvero servono perché prendendoli a manciate spesso creano solo illusioni a questi ragazzi e ai genitori perché non tutti arrivano".

(ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO)