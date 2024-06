RASTELLI A RFV, Chi prenderà Castrovilli farà un affare. In questi tre anni è macata la ciliegina. Bonaventura...

FirenzeViola.it

L'ex calciatore, ora allenatore, Massimo Rastelli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare dei temi d'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dal probabile mancato rinnovo di Gaetano Castrovilli: "Penso ci siano dei rimpianti per la fine di questo rapporto. Gaetano credo che soprattutto nella prima stagione aveva dimostrato di essere un giocatore di grande prospettiva. Gli infortuni lo hanno condizionato in maniera negativa. Questo lo ha pagato il ragazzo ma non solo, anche la Fiorentina che non lo ha potuto avere al massimo della sua condizione".

Castrovilli, a basso costo, potrebbe essere una bella scommessa?

"Si. Tante volte giocatori dimenticati, vengono ritrovati grazie alla scommessa di un dirigente che ha fiuto. Io penso che chi prenderà Castrovilli, se come spero ha superato tutti i problemi fisici, troverà un ottimo calciatore nell'età della piena maturità. Chi lo prenderà farà un affare".

Su Bonaventura

"Bonaventura mi piace tanto. Penso che ogni allenatore lo vorrebbe avere perché è un professionista serio, è un esempio per il gruppo, è duttile e intelligente. Però è giusto rispettare le idee di un allenatore che ha bisogno di giocatori con altre caratteristiche, più freschi e di gamba per passare rapidamente dalla fase difensiva a quella di possesso. Quindi a volte ci sta di dare seguito alle idee di un allenatore anche se si perde un giocatore di assoluto valore"

Il prossimo anno priorità al campionato o alle coppe?

"Io penso che ogni competizione vada onorata al meglio. È difficile fare questi tipi di calcolo. La Juve dopo tanti anni poteva cambiare passo senza le coppe nel girone di ritorno e invece ha fatto una seconda pare di campionato disastrosa. La controprova non c'è nel calcio ma chiaramente queste competizioni tolgono tanto in campionato da un punto di vista sia fisico che mentale. Credo però che il percorso della Fiorentina in questi tre anni abbia dato tante emozioni ai tifosi, è macata la ciliegina sulla torta e non è detto che quest'anno non possa succedere".

