PALOMBO, Ecco cosa penso della Fiorentina. Jack lo terrei

Angelo Palombo, ex viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione 'Viola amore mio'. Marcando il suo affetto verso la città di Firenze: "Firenze rimane parte importantissima della mia vita".

Su Palladino:

"Un allenatore che ha identità e idee e mi piace molto. Allenare una piazza come la Fiorentina è difficile e sostituire Italiano anche perché è uno dei migliori in Italia. Palladino tra i giovani è tra i migliori se non il migliore".

Fiorentina più ambiziosa ma deve trovare l'attaccante

"Un attaccante da 20 gol servirebbe a tutte le squadre ma non è facile trovarlo, dipende poi anche dal budget. Pradè sa fare scouting anche di attaccanti a basso costo, la Fiorentina secondo me non avrà problemi con l'attaccante".

Quello che si aspettano i tifosi è che la società non vada su una scommessa ma una certezza

"Il nome sicuramente, dal punto di vista dei tifosi, fa sognare. Poi però c'è la pratica. Se prendi un giocatore da 50 milioni difficilmente fa male, non so se il calcio italiano è disposto a spendere queste cifre".

A centrocampo cosa farebbe con Bonaventura?

"Io Jack lo terrei. Ancora sta bene anche rispetto ai giovani, quest'anno se fa 20/25 partite bene per la Fiorentina fa comodo in più fa spogliatoio. Tecnicamente parlando, Jack lo terrei".

