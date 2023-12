PAGANIN A RFV, Le critiche a Italiano sono esagerate

Ascolta l'audio

Massimo Paganin a Radio FirenzeViola

Massimo Paganin ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'. Queste le sue parole: "Dopo la sconfitta a Milano, secondo me immeritata, c'era bisogno di una reazione sul campo contro una squadra che non era certo l'ultima arrivata. La Fiorentina mi è piaciuta indipendentemente da tutto, anche dalle difficoltà. Nella prossima contro la Salernitana c'è l'occasione per fare tre punti in campionato poi a Roma potrà giocarsela. La Fiorentina sta facendo un percorso per tornare tra le squadre che contano in Italia, io vedo il bicchiere mezzo pieno".

Delle critiche a Italiano cosa pensa?

"Che stiate esagerando. Lui l'anno scorso è stato in grado di cambiare il suo modo di interpretare la gara, ieri addirittura è passato ad un 4-4-2. La Fiorentina sta costruendo una rosa con qualità ma ci vuole tempo. Mantenere Gonzalez è stato importantissimo".

