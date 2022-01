PADRE-AGENTE ISCO A FV: "NESSUN CONTATTO CON LA FIORENTINA, NOTIZIA FALSA"

"Non abbiamo avuto alcun contatto con la Fiorentina". Parola di Paco Alarcón, padre-agente di Isco, che ai microfoni esclusivi di FirenzeViola.it ha chiuso categoricamente a un possibile trasferimento di suo figlio a Firenze. "Fiorentina? Non mi risulta niente. La notizia dell'interesse viola non corrisponde al vero", ha proseguito proprio chi cura da sempre gli interessi del fantasista spagnolo classe 1992.

In scadenza di contratto a giugno e in uscita da Madrid visto che il Real non ha intenzione di rinnovargli il contratto (soli 195 minuti giocati in questa stagione, distribuiti in 10 presenze), Isco e il suo entourage si stanno guardando da giorni intorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Più per l'estate che per questa finestra invernale, quando il suo nuovo club potrà prelevarlo a parametro zero senza dover riconoscere niente ai blancos per il cartellino.

Il suo profilo ovviamente fa gola a molti, anche in Serie A, ma soprattutto in Premier League. Tuttavia l'alto ingaggio del calciatore, che a Madrid percepisce attualmente oltre 6 milioni di euro netti a stagione, non rende affatto semplice un possibile accordo. La corsa a Isco è ufficialmente iniziata, ma secondo quanto raccolto da FV la Fiorentina - almeno per il momento - non vi si è iscritta. Andrebbero lette in tal senso così le ultime dichiarazioni del ds Pradè, che ha smentito pubblicamente la pista Isco dopo i rumors che nei giorni scorsi avevano infiammato Firenze.