PADOVANI, Ecco l'impianto valutato per la Fiorentina

L'ultima ipotesi per la Fiorentina in caso di restyling del Franchi e trasloco per due anni della squadra viola dal proprio stadio è l'impianto Padovani con lo stadio Mario Lodigiani che oggi ospita le partite dell'US Firenze Rugby 1931 e fino a qualche anno fa ospitava 'I Medicei'. Un'ipotesi che ancora è da considerare solo tale, con il Comune che è al lavoro per capire la fattibilità dell'operazione citata da Joe Barone in conferenza stampa. Anche perché, come accaduto molto spesso, le criticità non sono poche: innanzitutto la posizione, perché si trova in Viale Paoli quindi a due passi dai cantieri che vedranno protagonista l'Artemio Franchi.

Poi la capienza dello stadio, attualmente attorno ai 2mila posti disponibili e dunque con necessità di intervento da parte del Comune per garantire la possibilità che la Fiorentina ci possa giocare. "L'impianto - si legge sul sito ufficiale della squadra - si sviluppa su un'area di circa 4600 mq dove si trovano lo stadio con due tribune di cui una coperta e un campo da rugby sussidiario in sintetico omologato, un'area accoglienza, un'area coperta da tendostruttura adibita a palestra, uffici, sala riunioni e nove spogliatoi ed il ristorante Rugbier". In calce la struttura del Padovani: