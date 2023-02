ORE 20, MERCATO CHIUSO: IL RIEPILOGO VIOLA

Tante voci e indiscrezioni in questa ultima giornata, poi il calciomercato invernale viola si è chiuso - al momento - con l'ingaggio a titolo definitivo di Barak dal Verona e l'arrivo (per giugno) di Sabiri dalla Samp, due ottimi affari anche in termini economici. Il ceco è stato pagato appena 5 milioni, la metà rispetto a quanto previsto nell'accordo con l'Hellas per il diritto di riscatto. Il marocchino arriva per una cifra intorno ai 2 milioni, ma rimarrà alla Sampdoria in prestito fino al termine della stagione. L'ultimo interrogativo riguarderebbe Amrabat, visto che in alcuni campionati esteri, come nella Liga spagnola e nella Premier League inglese, il calciomercato non è ancora chiuso. In teoria, dunque, tutto può ancora succedere nelle prossime ore, anche se la Fiorentina sembra fermamente intenzionata a non cedere il centrocampista marocchino.

Per il resto, la sessione invernale si è conclusa con due rinforzi per la seconda metà di stagione, entrambi arrivati a titolo definitivo: Brekalo e Sirigu, due alternative pronte a giocarsi il posto da titolare.

Questo il riepilogo del mercato invernale 2023 della Fiorentina

ARRIVI

Salvatore Sirigu (p) (definitivo, Napoli)

Josip Brekalo (c) (definitivo, Wolsburg) 1,5 mln + bonus rivendita

Antonin Barak (c) (definitivo, Verona) 5 mln

Abdelhamid Sabiri (c) (definitivo, Sampdoria) 2 mln

TOTALE SPESE: 8,5 mln + bonus

PARTENZE

Marco Benassi (c) (prestito, Cremonese)

Szymon Zurkowski (c) (prestito con obbligo, Spezia) 4 mln

Youssef Maleh (c) (prestito, Lecce), 0,5 mln + obbligo di riscatto in caso di salvezza (5,5 mln)

Pierluigi Gollini (p) (fine prestito, Atalanta; poi Napoli)

Abdelhamid Sabiri (c) (prestito, Sampdoria)

TOTALE ENTRATE: 4,5 mln