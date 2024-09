NATALI A RFV: "Fiorentina costruita bene, l'amalgama arriverà presto"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Cesare Natali, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "E' stata una bella esperienza, ricordo con particolare piacere le partite in Champions. Peccato per il quarto di finale non raggiunto: non ci siamo arrivati sia per la sfortuna che per gli errori dell'arbitro Ovrebo. Io sono arrivato alla fine del ciclo Prandelli, ma forse è stato il momento più alto. Poi ci sono stati gli anni successivi un po' complicati... Ma io ho solo ricordi positivi di Firenze".

Però ritorna poco a Firenze...

"Io torno poco in Italia in generale. Vivevo in Spagna, poi mio figlio ha firmato col Bayer Leverkusen e quindi ci siamo spostati in Germania".

Cosa pensa della Fiorentina di Palladino?

"Io ho visto solo la partita di andata con la Puskas Akademia, ma secondo me è stata costruita bene questa squadra. L'allenatore mi piace fin dai tempi del Monza. Non sta trovando ancora la formula giusta, però la base importante c'è".

Le piace Kean?

"Sta facendo bene: avere un centravanti che può garantire un numero importante di gol è quello che è un po' mancato a Italiano negli ultimi anni. Ci vorrà un po' di tempo ad amalgamarsi, ma nemmeno troppo secondo me. I giocatori che sono arrivati hanno già un bagaglio d'esperienza di un certo tipo".

