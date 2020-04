NARDELLA A FV, Rialti era un combattente

Nella giornata di ieri è venuto a mancare Alessandro Rialti, storica firma del giornalismo fiorentino e corrispondente del Corriere dello Sport. La sua scomparsa ha sconvolto il mondo del giornalismo in un periodo già di per sé non semplice. In ricordo di Rialti. la redazione di FirenzeViola.it ha contattato il Sindaco di Firenze Dario Nardella: "Ciccio Rialti se n’è andato lasciando un vuoto enorme. Ci mancheranno le sue storie, la sua penna e la sua voce così immediatamente riconoscibile, fioca come se si fosse appena sgolato a bordo campo. Un uomo schietto, verace, appassionato di calcio e di Fiorentina, ma anche di cucina e di politica. Un combattente, vivace nelle discussioni ma sempre rispettoso del parere altrui."