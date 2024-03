MODOLO A RFV, Rigori? C'è chi si allena con la benda

FirenzeViola.it

Luca Modolo a Radio Firenze Viola

Luca Modolo, psicologo dello sport, è intervenuto a "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola per commentare il problema dei rigori in cui è incappata la Fiorentina: "Più si parla e più le pressioni aumentano. Il rigore è una situazione irripetibile, perché in allenamento non si può ripetere una situazione di alta tensione emotiva. Il punto è proprio questo: magari viene allenata la precisione ma non l'emozione".

Come si allena l'emozione?

"Se nelle partitelle per confermare il gol faccio calciare un rigore propizio lo sforzo emotivo. Quando il calciatore si appresta a calciare mira inconsciamente al portiere, che lo attrae e lo deconcentra. Quindi il giocatore deve focalizzarsi su se stesso. Qualcuno addirittura foraggia l'allenamento con la benda, per concentrarsi su se stessi".