MILENKOVIC, LA PISTA SPAGNOLA: OFFERTO AL BARCELLONA

Nikola Milenkovic resta uno dei nomi caldi sul mercato per quanto riguarda la difesa della Fiorentina. Il contratto in scadenza 2023 non tutela particolarmente la società viola e il giocatore sta con un occhio a guardare se potrà salire ancora di livello e finire in un top club.

Tra questi ci potrebbe essere il Barcellona: come raccolto da FirenzeViola.it, il difensore serbo è stato offerto ai blaugrana in cerca di una soluzione a costi ridotti rispetto al primo obiettivo che resta Kounde del Siviglia, il cui costo è superiore ai 50 milioni.

La Fiorentina è pronta a dire addio a Milenkovic ma non per meno di 15-20 milioni, cifra per la quale ci sarebbe anche un accordo di massima con l'Inter che però prima dovrà vendere e monetizzare (il PSG è sempre più vicino a Skriniar ma ci sarà ancora bisogno di un po' di tempo). Anche il Napoli - oltre alla Juventus - si è informato in attesa di capire se potrà contare ancora su Koulibaly o se sarà ora di vendere il centrale senegalese.

Le manovre attorno alla difesa insomma sono calde soprattutto in uscita: il futuro di Nikola Milenkovic è tutto da scrivere e l'ultima pista porta in Spagna.