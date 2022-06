MEOZZI A FV, Ai viola servono 5-6 acquisti

Sono ore bollenti in casa Fiorentina: tra alcune problematiche che sembrano sorte sul rinnovo di Vincenzo Italiano, l'addio burrascoso di Lucas Torreira e difficoltà a sbloccare il mercato in entrata, l'impressione è che ad oggi ci siano poche certezze su cui poggiare le basi. Per questo la redazione di FirenzeViola.it ha contattato Giulio Meozzi, intermediario di mercato attento al mondo viola, che ha detto la sua su alcuni temi caldi: " Sul mercato mi aspetto qualcosa di importante per la Fiorentina, visto che importante è l'obiettivo raggiunto sul campo con la qualificazione in Europa. C'è bisogno di alzare l'asticella e per farlo deve alzarsi per forza anche il monte ingaggi".



I nomi accostati con più frequenza ai viola sono quelli di Florian Grillitsch e Luka Jovic?

"Sono due profili interessanti e due operazioni fattibili visto che l'austriaco verrebbe da svincolato e l'attaccante serbo potrebbe venire in prestito".

Si è parlato anche di un possibile ritorno di Milik.

"Si sono fatti tanti nomi in chiave Fiorentina, credo che sia passato tutto da una riunione tra Italiano e la dirigenza. Anche qui, si dovrà vedere quanto la Fiorentina deciderà di alzare l'asticella".



Che idea si è fatto invece dell'addio di Lucas Torreira?

"Non me lo spiego francamente: aveva fatto benissimo in quest'anno a Firenze; il mister lo conosceva bene e lo ha aiutato molto araggiungere questi traguardi".



Qual è la priorità nel mercato della Fiorentina?

"La Fiorentina dovrà trovare sicuramente un sostituto di Torreira, rinforzare la fascia destra dopo la partenza di Odriozola e aumentare il peso in attacco. Servono 5-6 acquisti importanti".