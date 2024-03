MASITTO A RFV, Italiano è cresciuto. Bonaventura-Ranieri...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Cristiano Masitto, ex attaccante viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Brivido Viola". Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Credo che Italiano sia cresciuto molto in questo anno. Nell'ultimo anno ha cambiato qualcosa, ora secondo me è come avere un altro allenatore. Non ha un modulo particolare, gioca un calcio moderno. Ha fatto uno switch in avanti in questo".

Sullo screzio Bonaventura-Ranieri: "Tutto dipende dai giocatori. Se questa cosa si riporta fuori dal campo allora è un problema. Ma se finisce in campo capita molto spesso. Quel momento però deve morire lì. Anche in allenamento può succedere, ma questo significa che c'è molta carica per la partita".

Su De Rossi: "Ha un merito importante. Ha alzato il livello e l'intensità. La Roma andava piano. Adesso invece la Roma va forte e in poco tempo. Gli allenatori incidono e anche tanto. Ha messo in moto una macchina che sta dando veloce".