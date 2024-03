MARIANELLA A RFV, Stasera la fisicità sarà un fattore

Ascolta l'audio

Massimo Marianella a Radio FirenzeViola

Il telecronista di Sky Sport, Massimo Marianella, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" direttamente da Budapest commentando l'eventualità che stasera giochi M'Bala Nzola: "Per me è il suo momento, anche per dare un po' di riposo a Belotti. Ma non perché stasera non si giochi una partita importante, anzi, è fondamentale. Io penso che le gare infrasettimanali siano più importanti di quelle del sabato e della domenica. In questo momento ci sono squadre più forti in Conference League, come l'Aston Villa, e altre più o meno dello stesso livello come Fenerbahce e Saint-Gilloise. Insomma, A mio avvviso Nzola stasera è un'opzione da valutare ma, vi dico, non sono sicuro che sia una soluzione che lo staff tecnico ha intenzione di perseguire".

Come vede il Maccabi Haifa?

"Si tratta di una squadra fisica. Le condizioni del campo non sono delle migliori, in più si prevede un altro diluvio, motivo per cui la fisicità diventa un fattore. E quindi un Dodo non lo farei giocare, sarebbe un rischio. Davanti alla difesa farei giocare Mandragora e Duncan. Anche Nzola guadagnerebbe un po' di punti con questo tipo di valutazioni".

Nell'attacco viola chi si aspetta?

"Se c'è l'idea di non spostare Nico da destra, gioca Sottil".