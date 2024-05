MARIANELLA A RFV, Sono ottimista ma l'Olympiacos è sottovalutato

FirenzeViola.it

Intervistato in diretta da Atene su Radio FirenzeViola il telecronista di SkySport, che oggi commenterà la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos, Massimo Marianella ha detto la sua sulla sfida di questa sera: "Sono ottimista di natura. Mi tolgo i panni dell'ottimista e resto tale però per questa partita. Credo che l'Olympiacos sia una squadra migliore di quanto non sia stata presentata. Ha delle ottime individualità ma penso che la Fiorentina sia superiore. I viola sono più consapevoli della loro forza e della loro voglia. Negli spogliatoi ci sono dei poster con su scritto per Firenze, per Joe e per Rocco molto emozionanti. La Fiorentina è passata, grazie alla finale di Praga, da tutte quelle emozioni di una finale e questo è un vantaggio. Poi le finali vanno giocate. La Fiorentina dovrà avere accortezze difensive migliori rispetto a Praga. Spero di racontare una gran finale con un lieto fine perché lo meritano Italiano, Commisso e soprattutto i tifosi viola. Ci sono generazioni che hanno amato tanto ma che ancora non hanno gioito per un trofeo e questo è il momento".

Giocare contro l'Olympiacos che è un po' come la Juventus greca può essere uno svantaggio?

"Non ho mai creduto a queste situazioni e non ci voglio credere neanche alla fine. E' una finale importante per tutti anche per l'UEFA. E' una delle partite più importanti con uno dei top 10 trofei nel mondo del calcio".

Ha alcune storie particolari da raccontare?

"Sono concentrato più sulle storie legate ai giocatori e ne ho cercate anche di inedite. Ho trovato qualcosa di curioso che potrei raccontare in base all'andamento della partita. Alcune le ho tenute nascoste da Praga e spero di usarle oggi. Vorrei raccontare la storia di Mandragora, Nzola o Bonaventura. Per il livello della storia mi piacerebbe avere la scusa giusta per raccontare queste tre storie. Però vorrei soprattutto raccontare la Fiorentina che affronta un trofeo. Questa partita a livello personale potrebbe diventare speciale".

Su Commisso

"L'ho visto bene, sorridente e partecipe di una giornata importante. Ci sono tanti gruppi di tifosi viola con maglie di tifosi diverse, è una cosa bella. E' bello essere partecipi di un momento che si spera rimanga per tutta la vita".