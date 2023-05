MARIANELLA A RFV: "ORGOGLIOSO DI AVER PERSO LA VOCE. TRA LE MIE TELECRONACHE PIÙ EMOZIONANTI"

Ascolta l'audio

Massimo Marianella a Radio FirenzeViola

È stata la voce che ha accompagnato finora il cammino della Fiorentina in Europa: Massimo Marianella, noto giornalista di SkySport e ieri protagonista dell'emozionante telecronaca di Basilea-Fiorentina, è intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola per raccontare la storica serata del St. Jakob Park: "Ho pochissima voce oggi, l'ho lasciata tutta a Basilea. Ieri sera ho vissuto un'emozione meravigliosa, sia da giornalista che a livello personale. La partita di ieri è stata bellissima da raccontare. Raramente ho perso la voce nelle mie cronache, ieri è successo. Sono orgoglioso di aver perso la voce. Difficile fare un ranking di telecronache, ma questa è sicuramente sul podio di quelle che ho commentato della Fiorentina, insieme al gol di Batistuta a Wembley e la doppietta di Bati in Supercoppa, quella del famoso "Irina te amo". Questa vittoria è un passo enorme per la Fiorentina. Adesso è l'unica squadra ad aver giocato le quattro finali principali del calcio europeo: Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa Uefa e adesso Conference.

Praga è una città meravigliosa, ma l'ho detto ieri, diventerà ancora più bella con l'arrivo della Fiorentina. Il West Ham si sta riprendendo, non ha il DNA vincente ma è una bella squadra. La Fiorentina vale il West Ham secondo me. Qualitativamente sono vicine. Loro giocheranno col 4-2-3-1, la formazione è più o meno quella di ieri, c'è un solo dubbio a sinistra tra Cresswell ed Emerson Palmieri.".



E sull'operato di Rocco Commisso: "Ieri l'ho incontrato in centro, non si è mai tirato indietro per una foto o una battuta coi tifosi. Ho visto la scena di un ragazzo, arrivato da Edinburgo, che non aveva trovato il biglietto: Commisso si è girato verso Barone e ha chiesto di trovare un biglietto per questo ragazzo; è un presidente che ama davvero la sua gente, a fine partita ha chiesto subito come stava il tifoso che si è sentito male. La cosa bella, al di là del lato umano, è che Commisso ha messo le basi per un'evoluzione del club col Viola Park. Ha messo basi straordinarie affinché la Fiorentina torni al suo livello. Io, quando ho sentito in conferenza stampa ho sentito un collega domandare a Bonaventura se la Fiorentina possa arrivare al livello dell'Atalanta. Ho sorriso, perché con tutto il rispetto per l'Atalanta, i nerazzurri non hanno un quinto della storia dei viola".

Conclude Marianella: "Il nostro mestiere è quello di regalare emozioni. Ecco, ieri sono stato fortunato perché ho assorbito queste emozioni. Della partita di ieri, anche a livello tecnico, mi rimane tanto. Nico Gonzalez, che ha dimostrato di poter incidere. La prestazione di Biraghi poi è da leader. Amrabat e Milenkovic hanno fatto una partita incredibile, così come Ranieri entrando dalla panchina. Di ieri mi porto dietro davvero il gruppo, perché ieri erano tutti pazzi di felicità, anche chi non aveva giocato. Poi, l'unione si è vista nell'episodio del malore al tifoso. Spesso si dice che il pubblico è il dodicesimo uomo, ieri è stato così, tutti sotto la stessa bandiera. Sono stati fantastici".