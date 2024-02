MARIANELLA A RFV: "Italiano il valore aggiunto, ma mi preoccupa la personalità della squadra"

FirenzeViola.it

Su Radio FirenzeViola, nel corso di "Chi si compra?", è intervenuto Massimo Marianella, storica voce di Sky Sport che ha dato le sue impressioni sulla Fiorentina: “Come ho sempre detto anche a questi microfoni, continuo a pensare che Italiano sia uno dei migliori tecnici emergenti in Europa. Quindi è il valore aggiunto della Fiorentina, poi che non sia stato aiutato dal mercato invernale ma anche in estate, è chiaro. Aveva chiesto un esterno e non è arrivato. Ciò non aiuta, ma se le parti vogliono andare avanti insieme serve un contratto pluriennale. Ora c’è l’opzione per un anno, ma servirebbe gettare le basi per un accordo diverso e costruire un nuovo progetto. Reputo Italiano uno straordinario allenatore e alla società converrebbe tenerlo, per mille motivi. Se però Italiano facesse qualche ragionamento diverso, non mi sorprenderebbe”.

Prosegue: “So in prima persona che il rapporto che Italiano sente con la piazza è molto forte. Ama Firenze e la Fiorentina, ha in mente di ottenere risultati, con l’idea di porre una base a Firenze e riportare la Fiorentina nella dimensione che spetta al club”.

Sulla stagione: “Resto convintissimo del fatto che la Fiorentina ha davanti a sé una stagione che può essere felice. E credo però che possa esserlo di più attraverso le coppe, anche se in Conference ci sono tante avversarie importanti. Ma il percorso attraverso le coppe è più percorribile per arrivare alla gloria. Sono sicuro che Italiano non molla mai, qualche dubbio invece ce l’ho sul rendimento della squadra. La personalità della squadra è il mio grande dubbio sulla stagione, perché purtroppo non sempre la Fiorentina entra in campo con lo stesso atteggiamento. È uno dei primi problemi e per me è molto evidente. Questo giro palla lento non ha la velocità d’esecuzione che servirebbe in questo tipo di calcio, e questo non è imputabile alla società. Sono problemi dipendenti dal gruppo”.

