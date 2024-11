MARIANELLA A RFV, Cabral lo riprenderei ieri. De Gea campione, vi racconto una cosa

FirenzeViola.it

Il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro', iniziando con una battuta: "Io Arturone Cabral lo riprenderei ieri... E spiego perché: è un discreto attaccante che qualcosa a questa Fiorentina lo può dare, in più nel ruolo di vice-Kean sarebbe perfetto. Al Benfica non riesce a trovare spazio nonostante Rui Costa lo abbia pagato tanto e per questo potrebbero darlo in prestito per 6 mesi. Alla Fiorentina serve un attaccante che possa fare gol, un nove vero e un giocatore che arrivi sapendo che il titolare è Moise Kean. La cosa fondamentale è che Kean si è sentito scelto e indispensabile per questa Fiorentina, e queste caratteristiche devono continuare. La prima qualità del prossimo vice-Kean è che sappia bene che arriva come vice-Kean. Cabral se ne è andato con affetto e questa caratteristica ce l'ha. Sarebbe la famosa situazione win-win che va bene a tutti".

Che ne pensa di Kouame?

"Sarei falso se dicessi che a Genova ha fatto una buona partita e ha evidenziato il fatto che non può essere lui il vice-Kean. In quel punto del campo fa grande fatica ma resto convinto che possa essere utile alla stagione della Fiorentina. Ma non in quella posizione lì. Al di là dell'errore clamoroso nel finale di partita, proprio come presenza non ha fatto bene, pur provandoci così come tutti i suoi compagni. Credo che anche lui ne sia cosciente".

Dove può arrivare questa squadra?

"De Gea è un campione clamoroso. Ieri fa due cose pazzesche. Bisogna sempre stare attenti con i termini ma per De Gea si può usare serenamente il termine campione. L'ho seguito dal riscaldamento ed è stato applaudito tantissimo dai tifosi del Genoa che forse avevano il rimpianto di non averlo preso. E lui ha risposto tantissimo con gesti e sorrisi applaudendo i tifosi avversari. Una delle cose più belle è che si è innamorato di questa nuova avventura. Poi c'è Gosens, un giocatore determinante. Il tasso tecnico di questa Fiorentina è aumentato tanto anche grazie a giocatori come Comuzzo che fanno capire l'importanza della Primavera".

Che meriti di Palladino?

"Ha fatto un gran lavoro. Normale che chi ha perso terreno ci possa essere rimasto male ma è riuscito a dare spazio a tutti, basti vedere Quarta che ha fatto un errore e mezzo a Genova ma ha mostrato grinta e voglia di imporsi. Ieri credo che anche Sottil abbia fatto una partita così e così in fase offensiva, ma chi è stato attento ha visto la sua volontà nell'aiutare la squadra. Questo vuol dire che Palladino è entrato nella testa dei giocatori".

