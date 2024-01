MAIELLARO A RFV, Con l'Inter non si può giocare a viso aperto

FirenzeViola.it

Pietro Maiellaro a Radio Firenze Viola

Pietro Maiellaro, ex viola, protagonista a Firenze a inizio anni '90, è intervenuto a Radio FirenzeViola per fare un punto tra mercato e prossimi impegni: "La Fiorentina si blocca sempre quando deve fare un salto di qualità, anche sul mercato. Non so da cosa dipenda questo problema. Mi auguro che si possa riprendere presto, perché non è che abbia fatto una grande figura in Supercoppa. Credo che Italiano debba scegliere un gruppo di 13-14 titolari e puntare su di loro fino alla fine della stagione. La squadra, a livello di qualità c'è, poi però manca un po' di personalità nei singoli".

E sulla partita di domenica sera: "L'Inter arriverà certamente con grosse motivazioni, anche se senza due grandi giocatori come Barella e Çalhanoğlu. Difficile dominare una squadra che ha messo sotto il City qualche mese fa. Giocarsela a viso aperto è problematico, penso che Italiano dovrebbe studiare qualcosa di diverso, mettere un po' più di sostanza in mezzo al campo.

Infine, Maiellaro ha detto la sua sulle possibilità di quarto posto dei viola: "Senza aiuti dal mercato è difficile. Firenze si meriterebbe qualche investimento. Poi serve continuità nel cammino, cosa che finora la squadra non ha dimostrato".

