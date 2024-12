MACCARONE A RFV, Sul mercato la Viola non rompa gli equilibri

FirenzeViola.it

L'ex attaccante dell'Empoli Massimo Maccarone ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante "Palla al centro". Queste le sue parole: "Sono stracontento che Bove ora sta bene e mi auguro che possa tornare presto a giocare. Posso capire il ragazzo che dopo lo spavento vorrà tornare a fare quello che ama di più cioè giocare a calcio. Stasera sarà un'atmosfera particolare, diversa. Ma sono sicuro che i compagni di squadra avranno uno stimolo in più per fare una grande partita".

Si aspetta un Empoli che non si impegnerà troppo?

"Andare avanti in Coppa Italia è sempre una cosa di prestigio, tanto più vincendo un derby. Credo che giocherà come al suo solito, restando compatta in difesa e pronta a ripartire. Sarà la Fiorentina a fare la sua partita in attacco, ha giocatori che possono imporre il gioco ma l'Empoli è quadrato e sta facendo un grandissimo campionato. Sarà una partita aperta secondo me".

Vedrebbe bene Anjorin alla Fiorentina?

"Può avere caratteristiche simili a Bove. La Fiorentina dovrà fare un acquisto mirato soprattutto per non rompere troppo gli equilibri. Quando le cose vanno bene c'è da cambiare il giusto e anche davanti a un momento importante a gennaio non deve per forza qualcosa di più. A volte migliori ma la maggior parte delle volte rompere gli equilibri di uno spogliatoio fa peggio rispetto a prendere giocatori forti".

Cercherebbe un'alternativa a Kean?

"Dopo tanti anni in cui aveva tanta competizione non aveva mai reso come quest'anno e quindi sì, c'è il rischio che possa non sentirsi più la prima punta. Poi è normale che avendo tanti impegni devi avere le alternative. Lo stesso discorso che si faceva per Bove lo faccio per l'attacco: la priorità deve essere non rompere gli equilibri. Ma devo fare i complimenti alla Fiorentina per la squadra che ha costruito".

Quanti meriti ha Palladino?

"Tanti. Non era partito con il piede giusto dal punto di vista dei risultati ma per un allenatore nuovo ci vuole tempo e pazienza prima di trovare gli equilibri, credo che lui li abbia già trovati e i giocatori hanno acquisito quello che gli chiedono. Poi sono i giocatori a fare la differenza...".

Gudmundsson sarà l'acquisto in più?

"Non sarà facile per Palladino ma si parla di un giocatore che ha dimostrato di saper spostare gli equilibri. È un giocatore importante ma entrerà bene nel gioco della Fiorentina anche perchè non penso che l'allenatore possa fare a meno di lui".

