MACCABI HAIFA-FIORENTINA 3-4, RIVIVI LE EMOZIONI DEL MATCH

Fonte: D.N.A.

TRIPLICE FISCHIO! TERMINA 3-4 A BUDAPEST ALL'ULTIMO MINUTO! A decidere è Antonin Barak. Tutto ancora da decidere nel ritorno al Franchi, in programma giovedì prossimo.

95' - ANTONIN BARAK SULLA SIRENA! COME A BASILEA! 4-3 FIORENTINA! Match point viola con l'incursione di Barak che, su un filtrante perfetto di Bonaventura, si aggiusta la palla sul destro e segna il gol del vantaggio sfruttando anche una deviazione di un difensore.

94' - Bonaventura ci riprova da fuori: destro troppo morbido, Kaiuf blocca senza problemi.

93'- Forcing finale. Tanti cross messi dentro per Belotti, per adesso la difesa israeliana regge.

91'- Cinque minuti di recupero. Si giocherà fino al 95'.

90'- Tiraccio di Bonaventura, che si sposta palla sul mancino e dal limite prova a pescare il jolly ma, probabilmente svantaggiato da una zolla, colpisce male: pallone in curva.

89'- Ultimo slot di cambi per Italiano: dentro Riccardo Sottil, fuori Jonathan Ikoné.

88' - Giallo per Milenkovic, per trattenuta su Pierrot. Diffidato, il centrale viola salterà il ritorno.

87' - Fiorentina adesso in costante proiezione offensiva: in inferiorità numerica il Maccabi si chiude ancor di più a riccio nella propria metà campo.

85' - Cambia anche il Maccabi: dentro Podgoreanu per Khalaili.

84' - Ammonito anche Kayode, che strattona Pierrot prima di franargli addosso.

83' - Terzo cambio in casa Fiorentina: fuori Mandragora, dentro Barak.

80'- MACCABI IN DIECI! Seconda ammonizione per il centrocampista del Maccabi Haifa Show, intervenuto in ritardo da dietro su Bonaventura: gli israeliani giocheranno in inferiorità numerica nel finale

78'- Tensione in casa Fiorentina: scintille tra due compagni di squadra, Bonaventura e Ranieri. Il difensore viola, dopo aver subito fallo, ha reagito male a qualche parola di troppo del compagno di squadra, invitando Bonaventura a pensare a giocare e stare zitto.

75' - Primi cambi per la Fiorentina. Dentro Belotti e Bonaventura, fuori Nzola e Duncan.

74' - MANDRAGORA! 3-3! LA FIORENTINA LA RIAGGUANTA! Altro scossone a Budapest. Stavolta è l'ex Torino a mettere il marchio sul momentaneo pareggio: azione in velocità tra Nico e Biraghi, l'argentino libera al cross il capitano viola che mette in mezzo a rimorchio per Mandragora, piazzato di destro e 3-3.

71'- FIORENTINA A UN PASSO DAL 3-3! Sulla punizione originata dal fallo su Nico, Biraghi dalla sinistra mette in mezzo, sul primo palo anticipa tutti Beltran che in girata di testa cerca il secondo palo, palla fuori di poco.

69'- Ancora un brutto colpo per Nico Gonzalez: l'argentino rimane a terra per un altro colpo alla faccia subito per via di una sbracciata di Show. Punizione per la Fiorentina ma nessun cartellino giallo.

66' - KHALAILI! ANCORA AVANTI IL MACCABI! Tutto troppo semplice per gli israeliani con Pierrot che svetta su Milenkovic e gira per Khalaili, nell'uno contro uno il classe 2004 svernicia Ranieri, che rimane piantato e stende un tappeto rosso per l'avversario; Khalaili entra in area e col destro in diagonale pesca l'angolino. 3-2 Maccabi.

64' - Altra chance per la Fiorentina: Biraghi nel mezzo per Nico, che gira sul secondo palo trovando quasi la correzione di Nzola, che manca di poco l'appuntamento col gol.

62' - Ci prova anche Ikoné, che riceve dal vertice destro dell'area di rigore da Nico e tenta di pescare il primo palo, attento Kaiuf nel bloccare.

60' - Fiorentina in forcing! Duncan si presenta in area e col mancino prova a piazzare, pallone che rimane centrale, con Kaiuf che allontana in due tempi.

58' - GUIZZO DI LUCAS BELTRAN! 2-2 FIORENTINA! Colpo da futsal del Vikingo, che sfonda in area e con la punta ruba il tempo a difensori e portiere, pescando l'angolino alla sinistra dell'estremo difensore del Maccabi

56' - Nzola si lamente per un tocco di mano in area su un cross dalla sinistra. L'arbitro smentisce l'attaccante viola e indica l'angolo. Dalla bandierina cross di Biraghi ribattuto.

55' - Bell'azione in velocità della Fiorentina, tutto a un tocco tra Nico, Beltran, Nzola, l'angolano allarga per Biraghi che dal vertice dell'area sinistro calcia verso la porta, tiro-cross rimpallato e azione sfumata.

53' - 3-1 divorato da Pierrot, che da due metri spara alto un invito a nozze di Khalaili. La rete non sarebbe stata però valida per posizione di partenza irregolare dell'esterno classe 2004.

50' - Punizione da una zona interessante per la Fiorentina: Biraghi batte corto dalla destra e la fa girare, il cross arriva dall'altra parte con Mandragora, spiovente sul secondo palo, smanaccia Kaiuf che in uscita alta anticipa Ranieri.

48' - Brutta palla persa in costruzione di Nzola, che sbaglia la sponda per Duncan: break per il Maccabi che porta al tiro Pierrot, destro a giro dal limite a lato di un paio di metri.

47' - Nessun cambio da ambo le parti, si ricomincia con gli stessi ventidue del primo tempo.

46' st - PARTITI! Ricomincia Maccabi-Fiorentina, si riparte dal 2-1 per gli israeliani.

22.05 - Squadre di nuovo in campo a breve si ricomincia!

Brutto primo tempo quello della Boszik Arena, complice un campo ai limite. La Fiorentina parte benissimo con la rete di Nzola al 2', tutto vanificato dai due gol in dieci minuti subiti ad opera di Seck e Kinda. Primo tempo grigissimo per tutti i viola, apparsi in balia degli avversari per larghi tratti.

FINE PT- FINISCE IL PRIMO TEMPO A BUDAPEST! FIORENTINA SOTTO.

48' - Nico colpisce di testa in area, senza inquadrare la porta e facendosi male in contrasto col difensore. Sembra tutto sotto controllo per l'argentino.

46' - Ammonizione per Italiano: giallo per proteste all'allenatore della Fiorentina che, diffidato, salterà la gara di ritorno.

46' - Nico scucchiaia per Ikoné, che controlla male e si fa rimontare in uscita da Kaiuf. Azione cancellata dal fuorigioco fischiato dal guardalinee.

45' - Saranno tre i minuti di recupero. Si giocherà fino al 48'.

44' - Ci riprova ancora Duncan da fuori: dopo una combinazione con Nzola, il ghanese tenta il piazzato di sinistro dal limite, niente da fare e pallone sballato.

42' - Fiorentina che porva a chiudere in attacco il primo tempo, ma in ripartenza il Maccabi continua a far paura.

39' - Altro intervento di Terracciano che, su uno spiovente dalla destra, anticipa tutti in uscita alta e sventa un altro pericolo.

35' - Si scuote la Viola: cross di Biraghi da trequarti e zuccata di Nzola, contrastata da un difensore del Maccabi in angolo. Sul successivo corner di Biraghi nulla da fare per la Fiorentina.

33' - Fiorentina senza gioc, senza idee e in apnea anche a livello fisico. Il Maccabi sembra averne di più...

31' - Altro rischio gigantesco per la Fiorentina! Ripartenza presa dai viola che subiscono un due contro due, il pallone arriva a Pierrot che a pochi passi dall'area piccola perde il tempo per concludere e viene chiuso.

30' - Duncan prova a suonare la sveglia: sinistro dai venti metri del ghanese, pallone a lato di un paio di metri.

28' - MACCABI IN VANTAGGIO CON KINDA! Grande azione degli israeliani, che sfondano con un'imbucata di Mohamed, Kinda lascia sfilare la palla sotto le gambe e si lancia in velocità in area sorprendendo Kayode prima di concludere col destro sotto la traversa.

27' - Assolo di Ikoné, che prende palla sulla destra, entra in area e dopo un paio di finte arriva a pochi passi dalla porta ma, da posizione decentrato, non riesce né a trovare un compagno né la porta .

24' - Maccabi pericoloso con Pierrot, primo intervento di Terracciano che si distende alla sua sinistra sul destro da dentro area del nove in maglia verde, innescato poco prima da un pllone in verticale.

21' - Fiorentina che sfrutta soprattutto la corsia di destra e la corsa di Kayode, che in questa prima meta di primo tempo ha già messo in mezzo un paio di palloni interessanti dal fondo, uno dei quali è stato tramutato in gol da Nzola.

18' - Gioco fermo per un colpo subito da Nico. Dopo un duello aereo contro Pierrot, gigantesco attaccante del Maccabi, l'argentino è crollato a terra per una sbracciata dell'haitiano. Nessun problema per il dieci, si riparte da una punizione per la Viola all'altezza di metà campo.

17' - Fase di confusione del match. Tanti palloni persi dalla Fiorentina in fase di costruzione (l'ultimo di Ranieri che ha innescato una ripartenza del Maccabi arginata in area), imprecisioni dovute anche alle condizioni impervie di un campo che soprattutto nelle due aree di rigore è ai limiti del presentabile.

15' - Fiorentina che prova a reagire dopo il gol subito: 1-1, palla al centro e viola che tentano di riconsolidare il possesso nella metà campo avversaria.

12' - PAREGGIO MACCABI! Fiorentina distratta sul calcio d'angolo dalla destra, girata sul primo palo in piena area e correzione da pochi passi col destro di Seck, col difensore senegalese che rimette tutto in equilibrio.

9' - Primo giallo del match: se lo prende Mohamed, che sgambetta da dietro Nico Gonzalez sulla trequarti. Subito ammonito il centrocampista del Maccabi.

6' - Grossa chance cetstinata da Khalaili, che spreca un rigore in movimento dall'altezza del dischetto sparando fuori col piattone. Tutto vano perché al termine dell'azione viene segnato un fuorigioco che rende nulla la prima azione offensiva del Maccabi.

3' - Primo affondo, primo gol per i viola: la squadra di Italiano sfonda sulla destra con Ikoné che premia la sovrapposizione di Kayode, il classe 2004 scodella dal fondo un pallone morbido su cui Nzola stacca più alto di tutti, girata di testa alla destra di Kaiuf e secondo gol in Conference per l'ex Spezia, che in generale non segnava dal 14 gennaio scorso.

2' - SUBITO NZOLA! L'angolano la sblocca al primo pallone buono con un bel colpo di testa. Fiorentina in vantaggio dopo una manciata di secondi.

1' - VIA! COMINCIATA MACCABI HAIFA-FIORENTINA! Primo pallone per i viola, oggi in maglia bianca.

20.59- L'inno della Conference risuona a Budapest: tra poco si comincia!

20.57 - SQUADRE IN CAMPO! Circa 3mila persone al Bozsik Stadion di Budapest: 2.500 israeliani in trasferta in terra ungherese, circa 500 tifosi viola.

20.53 - Il Maccabi risponde così: (3-4-2-1): Kaiuf; Feingold, Goldberg, Seck; Khalaili, Kasa, Show, Cornud; Kinda, Rafaelov; Pierrot. A disp.:. All.: Messay Dego.

20.52 -La Fiorentina riparte con il consueto 4-2-3-1: la novità è Nzola, che torna titolare davanti prendendo il posto di Belotti. Queste le scelte di Italiano:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Nzola. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Faraoni, Dodò, Comuzzo, Parisi, M.Lopez, Infantino, Bonaventura, Sottil, Belotti. All.: Vincenzo Italiano.

20.50 - Ricomincia stasera il cammino europeo della Fiorentina: dal Bozsik Stadion in Budapest, Maccabi Haifa-Fiorentina, ottavo di finale d'andata di Conference League. Un saluto da Alessandro Di Nardo, qui per raccontarvi le emozioni della sfida di stasera.