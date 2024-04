LUCCHESI A RFV, Errore annunciare addio tecnico? Il club garantisca continuità. Sui ruoli...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Fabrizio Lucchesi a Radio FirenzeViola

L'ex dirigente sportivo viola Fabrizio Lucchesi, parla di tematiche errore separazione? Io penso che sia meglio non dirlo perché non porta svantaggi e non vantaggi. Ma in un momento come questo sarebbe un segreto di Pulcinella. Però non è questo il problema. Ma c'è una società che deve garantire la continuità e questo penso debba mettere in atto"

Con Commisso lontano, manca un vice? "Sono d'accordo, non esiste un confine tra ambito tecnico e amministrativo. Chi mette insieme la valutazione tecnica con quella economica? Ci vuole uno che coordini le due aree, quella fase ora manca. Commisso deve dare le sue valutazioni su chi c'è, ad esempio su Pradè dandogli carta bianca o mandandolo a casa, lo stesso su Ferrari. O dà fiducia piena ai due che ha o mette una figura che li coordini. E per le scelte strategiche come quella del prossimo tecnico chi le fa? Fai un casting? Così non mi pare una grande soluzione, a meno che non voglia cedere il passo".

Sceglierebbe Aquilani, Gilardino o Palladino? "Sono tutti e tre diversi per storia e caratteristiche perciò prima va capito cosa si vuole e in base a quello si sceglie. Aquilani ha nell'esperienza un limite? Beh è limitata alla serie B. Palladino lavora a Monza dove ha però un referente importante e c'è un modello d'azienda ben definita come qui a Firenze non c'è ancora. E il tempo decisionale è determinante"