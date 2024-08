LO MONACO A RFV, Nico va lasciato andare ma alle condizioni della Fiorentina. Penso che Amrabat resterà in viola. Valentini subito sarebbe un gran colpo

FirenzeViola.it

Pietro Lo Monaco, attuale dirigente del Novara e tra i più importanti dirigenti del calcio italiano, ha parlato nel corso della trasmissione "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola:

Cosa pensa della situazione di Nico Gonzalez?

"Quando un giocatore comincia a stargli stretta la maglia, dico che il vento non si deve trattenere. È giusto che vada via, perché devono restare solo quelli che vogliono vestire questa maglia. Nico è un giocatore che può creare una buona plusvalenza e i viola hanno il dovere di portare avanti l'idea di cederlo. Fermo restando che la Fiorentina si è cautelata, non si è messa nelle condizioni in cui si trova ad esempio il Napoli con Osimhen. Questo è un malcostume, i giocatori che tengono in ostaggio il club. È una stortura dettata dal sistema. Un giocatore va venduto, ma fino a quel momento deve fare il professionista, ci sono i contratti che devono essere rispettati. La Fiorentina ha operato in una maniera ottimale e anche la squadra nel suo contesto generale non mi sembra malvagia. Il rientro di Amrabat, insieme a Mandragora, fanno una coppia buona per il centrocampo. Mi sembra che la Fiorentina sia stata lungimirante in questo mercato".

Un ds come gestisce il gruppo davanti ai problemi legati al mercato?

"I giocatori non possono non allenarsi. Il problema è la forza della società che non deve consentire questo tipo di atteggiamento. Uno rispetta il contratto fino a una soluzione che mette d'accordo tutti. Fino a quando non si raggiunge un accordo, un giocatore deve dare il proprio apporto, come è successo per Amrabat. ho i miei dubbi che poi alla fine verrà ceduto, perché con lui il centrocampo acquista un altro spessore. Per Nico, la società deve pretendere il rispetto del contratto. Nico non è a casa loro, diventa casa di un giocatore quando c'è debolezza da parte dell'azienda che però non può esserlo. Ci sono diritti e doveri".

Valentini può essere il difensore per completare la difesa della Fiorentina?

"La Fiorentina ha fatto un'ottima cosa con Valentini. Ha preso per tempo un calciatore che andava in scadenza a dicembre. Lo faccio firmare poi con le carte in mano vado dal Boca e gli dico, piuttosto che niente, preferisci prendere due lire? Alla fine penso che questa strada si sbloccherà, a meno che non siano pazzi gli argentini. A caval donato non si guarda in bocca, penso che la Fiorentina stia perseguendo questa strada e ha buone possibilità di successo".

Valentini può aiutare questa Fiorentina?

"Valentini è un 2001 che già ha un annetto da titolare nel Boca. Lo hanno messo fuori solo a causa del contratto. E' stato anche convocato in Nazionale. Non hanno proseguito le convocazioni proprio per la condizione che ha nel Boca. È abituato a giocare davanti a 60mila persone, deve migliorare ma ha ottime potenzialità. Ha un buon piede sinistro, ha buona tecnica, ha giocato anche terzino. È un colpo importante per la Fiorentina, che ha il dovere di andare avanti su questa strada".