LAVORI AL FRANCHI, I RICAVI CON LA CAPIENZA RIDOTTA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina nel Campionato 2024-25 ha già disputato 5 partite di Serie A allo stadio Franchi che, come noto, a causa dei lavori di ristrutturazione vede la capienza complessiva evidentemente ridotta a causa della chiusura al pubblico della curva Fiesole, più parte di Maratona e Tribuna. 24.786 i posti lordi a disposizione, dai quali devono essere tolte le sedute a visibilità ridotta e quelle delle zone cuscinetto (per separare il pubblico ospite da quello di casa).

Quali sono i numeri registrati nelle cinque partite casalinghe dei viola? Per l'esordio casalingo col Venezia di domenica 25 agosto alle ore 18:30 si sono registrati 18.915 spettatori, per un incasso lordo di 431.512 €. Numeri simili per la successiva gara col Monza di domenica 1 settembre alle 18:30: 18.376 spettatori aventi diritto e incasso di 403.071 €. Al lunch match con la Lazio di domenica 22 settembre potevano assistere 19.624 tifosi, per un ricavo lordo di 472.678 €. Pubblico in crescita (come i ricavi) per gli ultimi due incontri con Milan e Roma. Coi rossoneri (domenica 6 ottobre alle 20:45) il pubblico ha toccato quota 21.923 per un incasso di 798.170 €. Con la Roma, domenica scorsa alle 20:45, i 20.440 spettatori che potevano assistere all'incontro hanno fatto ricavare 603.063 €.

Complessivamente le cinque sfide casalinghe hanno fatto incassare 2.708.494 €, grazie ai 99.278 spettatori titolari di abbonamenti o biglietti per le singole partite. La media del pubblico presente sugli spalti è 19.856 e considerando la capacità netta di circa 22.000 posti (i lordi come detto sono 24.786), i numeri sono positivi e con la Fiorentina che ha ingranato la marcia per risalire in classifica è probabile che si vada verso il sold-out anche per sfide con avversarie di caratura medio-bassa.

Impossibile fare un confronto con la scorsa stagione. A parte il Venezia (che nel 2023-24 militava in serie B), i match con Lazio, Milan, Monza e Roma sono stati giocati con la curva Ferrovia chiusa (a causa dell'inizio dei lavori di ammodernamento). Con i rossoneri, sebbene la Ferrovia non fosse disponibile, ci furono 34.273 spettatori, generando un incasso di oltre 1 milione e duecentomila euro. Ma con la Roma i 30.438 paganti (tra abbonamenti e singoli biglietti), fruttarono al club viola 748.529 €.

Sebbene la politica dei prezzi sia in rialzo, la mancata disponibilità di parte di Maratona e Tribuna laterale coperta (sommata all'intera curva Fiesole), inciderà inevitabilmente sugli incassi che il club registrerà a fine stagione. Un po' di respiro si potrebbe ottenere se per il Campionato 2025-26 fosse disponibile (pur non ancora coperta) la nuova curva Fiesole. Il progetto prevede che la gradinata si innalzi dalla prossimità della linea di fondo campo, andando a migliorare sensibilmente la visibilità del pubblico che siederà nelle prime file. Un ulteriore rialzo dei prezzi di biglietti e abbonamenti potrebbe incrementare i ricavi, ma il Franchi presenterà sostanzialmente un cantiere ribaltato, con Ferrovia chiusa assieme a parte di Maratona e Tribuna.

Solo con la fine della ristrutturazione (stadio tutto coperto, Maratona con nuove sedute più spaziose e Tribuna riqualificata) i ricavi saranno considerevoli. A oggi, mantenendo i viola al Franchi per tutta la durata dei cantieri, si prevede di terminare gli interventi entro la fine del 2029, ma in questi mesi Comune di Firenze e Fiorentina stanno studiando un'alternativa per accorciare i tempi. Per ora siamo lontani da un formale accordo tra le parti coinvolte e il tempo passa...