L. DINI A RFV, Un peccato che Vlahovic sia andato via (anche per lui)

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Ascolta l'audio

Lamberto Dini a Radio Firenze Viola

Su Radio FirenzeViola spazio anche ad un grande tifoso d'eccezione come Lamberto Dini, fiorentino e tifosissimo viola che ha parlato ai nostri microfoni stamani. Ecco le dichiarazioni dell'ex Presidente del Consiglio: "A questa Fiorentina manca continuità. Se penso alla partita contro l'Empoli non c'è giustificazione per quanto visto. Poi contro la Lazio è stata un'altra storia ed in generale la vedo bene, per me è una squadra che vale il settimo/ottavo posto. Ho molta fiducia in Beltran perché l'ho visto molto bene. Non capisco perché Italiano abbia voluto Nzola, per ora non ne azzecca una. Sicuramente non sono da rimpiangere i due centravanti dell'anno scorso, penso che Beltran farà molto bene.

Italiano fa giocare bene questa Fiorentina. Certo, è un gioco offensivo, la difesa è sempre alta e quindi l'importante è segnare un gol in più degli altri. In difesa si soffre anche per il momento di Milenkovic che sta vivendo un momento no, ma ci sono giocatori validi anche in difesa, penso a Ranieri, Parisi ma anche Quarta, che doveva essere ceduto e invece ora è diventato fondamentale. No

La partita di domenica contro la Juventus? Non so se ci sarà Dusan Vlahovic, leggo che la Juventus vorrebbe darlo via perché segna poco. Ma è colpa del gioco di Allegri: la Fiorentina giocava per lui, questa Juventus no: è un peccato che sia andato via anche per lui. Forse è Allegri che non lo sa utilizzare perché credo sia un grande attaccante".