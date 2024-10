KUZMANOVIC A RFV, Mutu e Gudmundsson imparagonabili. A San Gallo la Viola deve vincere anche senza titolari

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ex centrocampista svizzero di origine serba della Fiorentina, a Firenze dal 2007 al 2009, Zdravko Kuzmanovic è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire da un giudizio su questa Fiorentina rispetto a quelle della scorsa stagione: "Difficile dire se la Fiorentina è più forte di quella delle scorse stagioni. Il campionato è ancora all'inizio ma la Fiorentina sta facendo bene. La squadra ha dimostrato di essere forte ma non so se più o meno delle scorse stagioni. Gli anni passati la formazione viola è arrivata sempre in Conference League e quindi è difficile dirlo".

Sbagliamo a pensare di poter vincere con il turn-over a San Gallo?

"Anche se gioca senza titolari la Fiorentina deve vincere questa partita perché è superiore. Per me mister Palladino può cambiare tanto contro il San Gallo. Il San Gallo è una squadra media in Svizzera, può vincere e perdere contro tutti. Per questo la Fiorentina può dare spazio a chi sta giocando di meno. Anche se con una squadra piena di riserve deve vincere".

Pensi che scegliere giocatori che non trovavano spazio in squadre di livello superiore sia stata una scelta giusta da parte della Fiorentina?

"Si penso sia una buona idea perché nelle squadre top ci sono rose grandi fatte di giocatori forti. L'opportunità a volte è di giocare in squadre di livello inferiore come la Fiorentina ma sono giocatori di livello. La Fiorentina come visto a Lecce ora ha più fiducia".

Si aspettava una Fiorentina così dopo l'inizio complicato?

"È sempre difficile quando cambi tutta la rosa e quando i giocatori arrivano a fine mercato. C'è bisogno di tempo. Il mister ha cambiato in meglio e ha trovato il suo undici titolare. Ora i risultati stanno arrivando e allora complimenti a Palladino e a tutto lo staff. Però non è mai facile cambiare tutta la rosa, serve tempo".

Cosa ne pensa dell'acquisto di De Gea? È il miglior portiere della Fiorentina dai tempi di Frey?

"Frey era una fenomeno ai miei tempi. Complimenti ai dirigenti viola che hanno portato a Firenze un altro fenomeno come De Gea".

Gudmundsson può ricoprire il ruolo di Mutu?

"Mutu e Gudmundsson non si possono paragonare. Mutu era speciale io non ho mai visto niente del genere durante la mia carriera perché poteva vincere le partite da solo. Gudmundsson è forte ma deve dimostrare tanto per arrivare al suo livello".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA