KUBIK A RFV: "VIOLA MEGLIO DEL V.PLZEN MA OCCHIO A CHORY E SULC. SARÒ ALLO STADIO"

Lubos Kubik a Radio FirenzeViola

Si avvicina a grandi passi la sfida di Conference League tra il Viktoria Plzen e la Fiorentina, un crocevia fondamentale per la stagione viola che dopo aver dato un chiaro segnale in Coppa Italia contro l'Atalanta punta a dare una sterzata anche al proprio percorso europeo. Per presentare il match della Doosan Arena, in programma domani alle 18:45, Radio FirenzeViola ha chiesto un parere all'ex centrocampista ceco Lubos Kubik, che ha vestito la maglia della Fiorentina tra il 1989 e il 1991 ed è stato una bandiera dello Slavia Praga. Ecco le sue parole nel corso della trasmissione "Viola amore mio": "Mi sto preparando per andare a Plzen, per andare a vedere la partita... il Viktoria è la terza squadra più forte del campionato: ha avuto qualche problema a inizio stagione ma alla fine ha trovato la forma migliore. Certo, i rossoblù difettano ancora in continuità: alcune volte fanno gare incredibili, come quando hanno battuto in trasferta lo Sparta Praga, ed altre volte invece hanno avuto tonfi clamorosi. In casa sono abbastanza forti ma di recente il Viktoria ha dovuto fare i conti con infortuni e squalifiche".

Quindi una squadra altalenante... un po' come la Fiorentina?

"Sì, abbastanza uguale. La Fiorentina ha problemi di altra natura, specie in zona gol. Ma il gioco è buono secondo me. I viola sono più forti del Plzen ma la prima partita sarà difficile perché sarà in casa loro. Vediamo... può succedere di tutto. Chory, il centravanti, è molto forte. Così come il giovane Sulc".

Quale può essere il punto debole del Viktoria Plzen?

"Non seguo tutte le partite. Però, ripeto, si tratta di una squadra imprevedibile nei risultati e nelle prestazioni. Quest'anno il Plzen ha giocato sempre grandi partite in Conference ma va anche detto che non ha mai giocato contro una grande formazione come la Fiorentina..."

Come valuta la stagione di Barak a Firenze?

"Non ha giocato molto ma so che ha avuto una malattia estiva che gli ha fatto saltare tutta la preparazione. Adesso penso che il problema della Fiorentina sia un altro: ovvero che ha una rosa di 25 giocatori forti ma ne possono giocare solo undici. Spero che Antonin abbia più fiducia da parte dell'allenatore per poter giocare di più".

E invece di Nico Gonzalez che si sente di dire?

"Gli è mancata tanta fortuna a mio avviso. E poi una squadra non può essere fatta da un solo giocatore".

Può essere l'anno giusto per vincere la Conference questo?

"Vedo che i viola sono ancora in Coppa Italia mentre penso che in Serie A sarà dura rientrare in Europa. Se la Fiorentina gioca con la sua qualità, si dimostrerà meglio del Plezn".