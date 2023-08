IVAN A RFV, Christensen? Io avrei fatto un'altra scelta

FirenzeViola.it

Andrea Ivan a Radio FirenzeViola

Andrea Ivan, ex portiere tra le altre di Fiorentina, Livorno e Siena, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante la trasmissione "Viola amore mio", iniziando da una riflessione sul finale della passata stagione: "Solitamente cerco di pensare non alle finali perse ma alle finali raggiunte. La Fiorentina c'era, se l'è giocata e, in linea di massima, le ha perse immeritatamente e per colpa di episodi. Quest'anno la strada presa sembra quella giusta, la squadra potrà sicuramente togliersi altre soddisfazioni".

Sul nuovo portiere: "All'inizio penso che Terracciano possa essere ancora il titolare: conosce i compagni e sa cosa pretende l'ambiente. E' un ottimo portiere, anche se pecca un po' di carattere. Per quanto riguarda l'acquisto di Christensen sinceramente avrei fatto altre scelte, puntando su un profilo affermato che potesse garantire punti in campionato. Si è puntato ancora una volta su un "portiere per il futuro", vedremo".

Sul casting per il nuovo difensore centrale: "Anche per quel ruolo sarebbe necessario un giocatore con grande leadership, che guidi un reparto che lo scorso anno ha mostrato qualche problema. Ad oggi a Milenkovic affiancherei Ranieri".

Su quali potranno essere gli obiettivi per la prossima stagione: "Il primo passo è cercare di arrivare al giro di boa con una trentina di punti, poi gli obiettivi te li crei da quel momento".