IND. FV, Portieri: piace Strakosha ma c'è un ostacolo. Tra Terracciano e Christensen il sacrificato sarà...

Ne resterà solo uno, come in Highlander. Un film e una situazione cui sembra essersi abituato Pietro Terracciano che anche nella prossima stagione è destinato a contendersi il posto da titolare con un altro portiere. Palladino in conferenza stampa ha esaltato le qualità del portiere campano dicendo che aveva fatto forse la sua miglior stagione. La stima verso Terracciano non esclude però che il tecnico voglia anche un altro portiere, più competitivo e che sia di ulteriore stimolo per lui oltre che dare certezze quando viene chiamato in causa. Uno che potrebbe insomma, come al solito, contendere la maglia da titolare allo stesso Terracciano. I nomi sondati sono stati diversi (Musso e Audero mentre per quanto riguarda Falcone il Lecce per ora non intende cederlo) ma nessuno è decollato.

Gli Europei hanno aperto anche nuovi scenari e acceso nuove idee, come quella - secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it - di Strakosha, ex Lazio ora al Brentford, titolare dell'Albania. Il portiere è autore di buone parate con la Nazionale albanese, nonostante l'eliminazione, proprio contro l'Italia (ottime le parate su Frattesi e Scamacca) ed anche con la Spagna. Il giocatore in Inghilterra è chiuso e dunque tornerebbe volentieri in serie A e la Fiorentina certo sarebbe un'ottima soluzione. Ma c'è un però. Ossia che l'agente dell'albanese è lo stesso di Terracciano che non intende mettere i suoi assistiti in competizione, come accaduto quest'anno per Biraghi e Parisi sulla fascia sinistra.

Il ruolo del portiere è ancora più delicato visto che non prevede certo sostituzioni durante le gare e solo proseguire su tre competizioni permetterebbe a tutti e due di avere spazio. Ma se nella malaugurata ipotesi la Fiorentina non superasse i playoff di Conference, fino alla Coppa Italia uno dei due sarebbe destinato a guardare dalla panchina, situazione che l'entourage vuole insomma scongiurare. Per questo la ricerca al portiere continua visto che al momento quello che sarà sacrificato dalla Fiorentina sarà Christensen e non certo Terracciano. sorprese a parte nei due mesi di mercato che sta per iniziare. Il danese non si è dimostrato all'altezza della situazione e dovrebbe dunque essere ceduto.