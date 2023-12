"MA I' PADOVANI ICCHE? BELLO SI, MA PER I' RUGBY!". IL POPOLO VIOLA SI ESPRIME SULLA QUESTIONE STADIO

FirenzeViola.it

“Il Franchi a me piace, però lo rifaccin bellino e alla svelta!”. “La società ha ragione, non si sa ancora indo si va. Se gli avevan fatto fare lo stadio a Rocco...”. “Sempre le solite cose che succedono qui a Firenze, bisogna sempre mettere i bastoni tra le ruote”. “Non avrei restaurato il Franchi: bello, bellissimo, ma si chiude la porta e si spera si apra un portone. Padovani? Ma i' Padovani icche? Bello sì, ma per i' rugby”. Sono solo alcuni dei commenti più creativi - chi in tono scherzoso e chi più risentito - da parte di coloro che, come dice il dg viola Joe Barone, "va a vedere il suo grandissimo amore": i tifosi della Fiorentina.

All'indomani della notizia della chiusura da parte di e dell’Empoli per la concessione dello stadio Castellani alla Fiorentina nel prossimo biennio, quando il Franchi sarà oggetto dei lavori di restyling, Radio FirenzeViola ha girovagato per le strade di Firenze a sentire l’umore e le sensazioni a caldo da parte dei sostenitori viola, stizziti da una situazione - quella relativa allo stadio - sulla quale da ormai una vita ne sentono dire di cotte e di crude.

Spazio poi anche a qualche battuta sulla squadra, perché lo stadio è il tema più caldo di questi giorni ma il campo non passa mai in secondo piano. “A volte la ti fa innamorare. Però, è un po’ Dottor Jekyll e Mister Hyde”, il pensiero di un tifoso su questa Fiorentina.

