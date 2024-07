GIRALDI A RFV, Milenkovic sedotto dalla Premier

Filippo Giraldi, ex dirigente di Watford e Nottingham Forest, ha parlato a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola dell'addio di Milenkovic in direzione Inghilterra: "Il club è storico, poi tutti ambiscono alla Premier League. Quindi il fascino è doppio".

15 milioni per Milenkovic sono pochi?

"E' un affare per gli inglesi. Ma devo dire che quest'anno pure per i club di Premier i valori sono al ribasso rispetto agli anni precedenti. La Fiorentina avrà avuto i suoi motivi per cederlo, anche in considerazione del nuovo corso con Palladino".

Forse con Palladino avrebbe potuto rilanciarsi?

"Sono certo che la società avrà parlato con il nuovo allenatore, si vede che quello di Milenkovic è stato un sacrificio che secondo tutti si poteva fare. La sensazione che ho avuto da fuori è di un ragazzo a posto, attaccato alla maglia. Quindi non penso gli mancassero le motivazioni".

Pongracic può essere il difensore ideale per sostituirlo?

"Mi ha colpito per interpretazione del ruolo e per tranquillità. Mi è piaciuta di più la sua prima parte di stagione che non la seconda, poi ovviamente bisogna capire cosa richiede l'allenatore. Magari Pongracic porta quella fisicità necessaria dopo la perdita di Milenkovic. Deve migliorare in fase offensiva".

