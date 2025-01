GIORGETTI A RFV, Con il Napoli un azzardo finito male

FirenzeViola.it

L'editorialista di Radio FirenzeViola Angelo Giorgetti è intervenuto durante la trasmissione "Se fosse sempre domenica" per analizzare la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli per 3-0. Questo un estratto delle sue parole: "Se scegli di fare una rivoluzione tattica di questo tipo e perdi sai perfettamente che dibattito si può aprire. Mi è sembrato un azzardo che spero sia stato calcolato perchè la Fiorentina alla fine ha preso un bello schiaffo. Scelte così ti portano ad assumerti le tue responsabilità, senza considerare le situazioni di Pongracic e Gudmundsson che sappiamo quanti dubbi si portino dietro. Poi ci sono anche gli errori indiviuduali. Se recuperi la palla in area e la perdi facendo un fallo da rigore è chiaro che il resto va nel dimenticatorio. Ti appiccichi addosso un bollino poi difficile da staccare. Se fai esordire un giocatore contro al prima in classifica devi essere sicurissimo.

Torniamo così a Palladino. Un allenatore emergente non deve stupire per forza. La partita resterà come il simbolo di un azzardo finito male. Rischioso e inguistificabile. Se vogliamo parlare anche in termini finanziari dobbiamo parlare di Gudmundsson e Pongracic. Di Pongracic abbiamo perso le tracce e Gudmundsson continua ad andare in panchina nonostante sembrava in buona condizione il primo gennaio. La Fiorentina dovrà gestire queste cose. Gudmundsson è un giocatore che fa la differenza".