GHERARDINI A FV, Parisi pronto per il salto: vi spiego

Fonte: Andrea Giannattasio

Il collega di 50 canale, Marco Gherardini, ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it dell'Empoli e le dinamiche di mercato che coinvolgono la Fiorentina: "Questo potrebbe essere il quarto anno di Serie A, un record, poi si è parlato di stadio moderno... Quindi bene. Poi l'Empoli ha una cantera importante che sforna sempre ragazzi nuovi, infine i rumors raccontano di un club che intende costruire una squadra per restare nella massima serie".

Parisi può partire? C'è la Fiorentina su di lui.

"Accardi ha raccontato che è un giocatore chiacchierato, diventa difficile trattenere un ragazzo a priori. Poi è vero che Corsi ha detto che potrà essere il capitano dell'Empoli il prossimo anno, ma credo sia pronto per il salto. Quale lo vedremo".

Il valore di 15 milioni corrisponde alle caratteristiche del ragazzo?

"Il suo è un ruolo che non c'è, Parisi salta l'uomo, crea superiorità, vola sulla fascia, tira in porta".

A Firenze c'è anche Biraghi: si possono avere due giocatori così importanti nello stesso ruolo?

"Non sarebbe un problema per Italiano, Biraghi è un gran giocatore, ama fare le fosse ma il tecnico viola si gioca volentieri certe sfide".

Che stagione vi aspettate dalla Fiorentina?

"I viola hanno dimostrato di avere una dimensione internazionale, la società è solida e seria. Il centro sportivo è tra i cinque più belli in Europa, e la squadra ha fatto vedere un gran gioco. Credo che Joe Barone stia cercando la punta mancata quest'anno per togliersi soddisfazioni come vincere la finale di Conference".